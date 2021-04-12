Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM МЧС опровергло гибель второго пожарного при тушении огня на фабрике «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщает 12 апреля пресс-служба ведомства.

Работа пожарных на горящей фабрике в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее ряд СМИ сообщили о смерти одного из двух пожарных, которых спасатели извлекли из горящего здания и передали медикам. В настоящий момент в больницах города находятся Антон С. у него 60% термических ожогов тела, и командир отделения 25-й пожарной части Борис С. с 40% ожогами тела.

«Информация, размещенная на некоторых информационных лентах, о смерти пожарного в больнице и об эвакуации школы и детского сада является недостоверной», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в МЧС подтвердили гибель 31-летнего Ильи Б. — командира отделения 64-й пожарно-спасательной части.

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