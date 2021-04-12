Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Вертолёт МЧС России сбросил более 30 тонн воды на горящую уже шесть часов фабрику «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар в «Невской мануфактуре» Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Вертолётом МЧС России было произведено 6 сбросов воды общим объёмом более 30 тонн», — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 12:00 мск на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50, горит историческое производственное здание, сдаваемое в аренду.

Происходит горение на площади 10 000 кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 10 000 кв. метров и межэтажных перекрытий. Сведения о пострадавших уточняются. Известно об одном пропавшем без вести пожарном.

Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

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