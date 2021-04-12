Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Вертолёт МЧС России сбросил более 30 тонн воды на горящую уже шесть часов фабрику «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в «Невской мануфактуре»

Следите за развитием событий в трансляции: «В Петербурге горит здание «Невской мануфактуры» — все новости»

«Вертолётом МЧС России было произведено шесть сбросов воды общим объёмом более 30 тонн», — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 12:00 мск на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50 горит историческое производственное здание, сдаваемое в аренду.

Происходит горение на площади 10 000 кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 10 000 кв. метров и межэтажных перекрытий. Сведения о пострадавших уточняются. Известно об одном пропавшем без вести пожарном.

Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу