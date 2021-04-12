Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM Трассу автобусного маршрута № 5 в Петербурге временно изменили из-за масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Невском районе. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе организатора перевозок.

Вид на пожар с набережной Обуховской обороны Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, с 12:00 мск на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, д. 50, горит историческое здание. Пожарные больше пяти часов борются с огнем, который охватил площадь в 10 тыс. кв. метров, привел к обрушению кровли и перекрытий на площади в 1,5 тыс. кв. метров.

«Трасса автобусного маршрута № 5 временно изменена из-за пожара на Октябрьской набережной», — говорится в сообщении.

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