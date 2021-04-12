Москва, 12 апреля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Власти России закроют авиасообщение с Турцией. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российские туристы на пляже в Турции

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Собеседник радиостанции подчеркнул, что официально об этом шаге будет объявлено вечером 12 апреля.

Ранее появилась информация о том, что Россия ограничит полёты ряда чартерных рейсов в Турцию в связи с новой волной коронавируса в этой стране.