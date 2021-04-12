Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Сотрудниками ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пожарного при ликвидации возгорания на фабрике «Невская мануфактура» 12 апреля. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа пожарных на «Невской мануфактуре» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным следствия, днем 12 апреля на фабрике «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной, д. 50, произошел пожар, во время тушения которого пострадали двое сотрудников МЧС, они госпитализированы. Поиски еще одного пожарного продолжаются, вероятнее всего, он погиб.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством заместителя председателя СК России Александра Клауса при участии заместителей руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Екатерины Гилиной и Дмитрия Иванова.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего, назначаются необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, по неподтвержденным официально данным, во время пожара могли погибнуть двое петербургских пожарных.

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