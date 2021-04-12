Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. На месте пожара в здании предприятия «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория (ПХРЛ) городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности (КВЗП). Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в «Невской мануфактуре»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

"Она осуществляет замеры воздуха в районе пожара, на данный момент предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено», — заверили в ведомстве.

Ранее руководитель рабочей группы по общественному контролю за федеральными проектами по направлению «Отходы» Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Сергей Грибалев заявил о превышении вредных веществ в воздухе Петербурга из-за пожара на «Невской мануфактуре.

Читайте также: Превышение опасных веществ зафиксировано в Петербурге из-за пожара — эколог

Напомним, в шестиэтажном нежилом здании происходит горение на площади 10 000 кв. метров, также произошло обрушение кровли на площади 1500 кв. метров и межэтажных перекрытий.