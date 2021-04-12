Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Десятикратное превышение предельных концентраций опасных веществ зафиксировано в воздухе Санкт-Петербурга из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура». Об этом 12 апреля ИА REGNUM сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за федеральными проектами по направлению «Отходы» Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Сергей Грибалев.

Дарья Драй ИА REGNUM Дым от пожара в «Невской мануфактуре»

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Как уточнил собеседник агентства, пока неизвестно, что именно до сих пор горит в здании на Октябрьской набережной, 50, однако по просьбе жителей Невского района города, на территории которого происходит пожар, специалисты сделали замеры воздуха по розе ветров.

«В воздухе десятикратное превышение по бензапирену, диоксиду серы, по СО (угарный газ) и оксиду азота», — рассказал Грибалев.

Как предположил эколог, по характеру пожара в воздух также было выброшено большое количество хлористого водорода, ароматических и хлорированных углеводородов, относящихся к веществам общеядовитого удушающего и нейротропного действия.

«Большинство пластмасс при горении выделяют ядовитые вещества такие как цианид водорода, оксид углерода, акролеин, хлористый водород, окислы азота, различные алифатические и ароматические углеводороды и другое. Чрезвычайно опасен в санитарно-гигиеническом отношении поролон, повсеместно использующийся в изготовлении мебели. Этот продукт при горении выделяет циано содержащий газ, даже в незначительных количествах являющийся высоко токсичным и поражающим дыхательную нервную систему человека», — подытожил эколог.