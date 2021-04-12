Москва, 12 апреля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. На торгах в Европе 12 апреля цена на нефть марки Brent подорожала на 1,27%, до $63,80 за баррель на позитивных новостях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Росту котировок способствовала новость о том, что британские ретейлеры открыли двери магазинов после локдауна. Также в Англии открылись парикмахерские и тренажерные залы.

Для нефтяного рынка это хорошая новость, так как участники рынка и ОПЕК+ ставят на то, что во втором квартале локдауны снимут везде, и с восстановлением мировой экономики восстановится спрос на нефть.

Для сохранения спроса на нефтяные фьючерсы покупателям нужно сейчас закрепиться выше уровня $64,30 за баррель Brent.

И для покупателей сейчас благоприятная ситуация. Чем быстрее они доберутся до $65,50, тем выше вероятность продолжения ралли до $70 к концу месяца», — считает эксперт.

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