Москва, , 13:30 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, цены на нефть марки Brent одрастают на 0,4%, торгуясь немного выше $63,00 за баррель и консолидируясь в ожидании новостей о переговорах США и Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Сказать, когда именно появится новая информация вряд ли возможно, Иран занимает жесткую позицию, которая подразумевает снятие всех американских санкций, в обмен на возобновление «ядерной сделки».

США со снятием всех ограничений не согласны, однако если компромисс будет найден, то на международный рынок вернется около 1,5−1,7 млн. баррелей в сутки иранской нефти, что пока никак не учтено в текущих нефтяных котировках.

Особенно если учесть принципиальное решение ОПЕК+, о наращивание объема добычи с мая месяца, принятое в начале апреля.

Пока не станет понятно, чем завершатся переговоры двух стран, участники торгов вряд ли смогут вытолкнуть котировки из бокового коридора $62,50−64,50 за баррель Brent.

И так как важных новостей на сегодня нет, можно ожидать, что консолидация в течении дня в середине бокового коридора продолжится», — считает эксперт.

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