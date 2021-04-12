Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Обрушения кровли и межэтажных перекрытий в горящем здании «Невской мануфактуры» произошло на площади 1500 кв. метров. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар в «Невской мануфактуре» Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Произошло обрушение кровли на площади 1500 кв. метров и межэтажных перекрытий. Площадь пожара составляет 4000 кв. метров», — говорится в сообщении.

Напомним, на Октябрьской набережной с полудня горит шестиэтажное здание завода «Невская мануфактура». Горение происходит на четырех этажах по всей площади.

К ликвидации пожара привлечено от оперслужб Петербурга 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе от МЧС — 52 единицы техники и 225 человек личного состава.

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