Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Обрушения кровли и межэтажных перекрытий в горящем здании «Невской мануфактуры» произошло на площади 1500 кв. метров. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в «Невской мануфактуре»

Следите за развитием событий в трансляции: «В Петербурге горит здание «Невской мануфактуры» — все новости»

"Произошло обрушение кровли на площади 1500 кв. метров и межэтажных перекрытий. Площадь пожара составляет 4000 кв. метров», — говорится в сообщении.

Напомним, на Октябрьской набережной с полудня горит шестиэтажное здание завода «Невская мануфактура». Горение происходит на четырех этажах по всей площади.

К ликвидации пожара привлечено от оперслужб Петербурга 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе от МЧС — 52 единицы техники и 225 человек личного состава.