Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. К тушению горящего завода «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге привлечен пожарный вертолет Ка-32. На месте ЧП работают более трехсот сотрудников оперативных служб. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар на «Невской мануфактуре»

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"На месте происшествия работает вертолет К-32 с водосливным устройством», — сообщили ведомстве.

Напомним, около полудня 12 апреля загорелось кирпичное шестиэтажное здание завода «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, д. 50. Огонь охватил четыре эатажа. Площадь пожара составляет 4000 кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 1500 кв. метров и межэтажных перекрытий.

К ликвидации пожара привлечено 69 единиц техники и 347 человек личного состава оперативных служб, в том числе от МЧС России — 52 единицы техники и 225 человек личного состава.

Видео с места пожара: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу