Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Спасатели ищут пожарного, который пропал без вести в горящем здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Петербурге. Об этом 12 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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«Двое пострадавших пожарных направлении в лечебное учреждение, еще один пропал, сейчас мы его ищем во время тушения пожара», — рассказали в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, пропал 31-летний Илья Белецкий, командир отделения 64-й пожарно-спасательной части. Двое его коллег с тяжелыми ожогами доставлены в больницу.

Напомним, в шестиэтажном нежилом здании завода происходит горение четырех этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 43 единиц техники и 221 человек личного состава, в том числе от МЧС: 28 единиц техники и 126 человек личного состава.

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