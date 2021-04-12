Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Два спасателя погибли при тушении пожара в производственном историческом здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом 12 апреля сообщает «Пятый канал».

Горящая «Невская мануфактура» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Установлена личность одного из погибших — их оказался командир отделения 64-й пожарно-спасательной части», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее от информированного источника стало известно о двух пострадавших и одном погибшем — все пожарные, которые были заняты локализацией пожара в шестиэтажном нежилом кирпичном здании завода.

Пожар тушат 28 единиц техники и 126 человек личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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