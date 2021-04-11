Тегеран, , 18:10 — REGNUM В иранском городе Натанз из-за террористического акта произошла авария на ядерном объекте. Об этом, как передает агентство Fars, заявил 11 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи журналистам.

По его словам, власти Ирана, которые оставляет за собой право на ответные действия в «отношении виновных», осуждают данный террористический акт.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что в городе Натанзе произошла авария в распределительной электросети на атомном объекте.

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