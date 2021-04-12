Москва, , 14:41 — REGNUM Поручение подготовить предложения по проектам для инвестирования средств ФНБ в течение месяца было сделано в развитие еще мартовского поручения президента РФ Владимира Путина, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«При этом учитывается, что ликвидные активы ФНБ превысили установленную законом отметку в 7% ВВП и, по оценкам правительства, при сохранении текущей экономической конъюнктуры, размер фонда в 2021 году может увеличиться более чем на 2 трлн рублей.

Как позже отмечал министр финансов Антон Силуанов, уже в I полугодии может быть определен перечень проектов и начато финансирование. Речь идет об инвестициях в инфраструктурные проекты.

В новом поручении главы государства также говорится о необходимости разработать с участием объединений предпринимателей механизмы, поощряющие бизнес увеличивать долю прибыли, направляемую на инвестиции в проекты, осуществляемые на территории России, в том числе меры налогового стимулирования», — пояснила аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил к 1 мая 2021 года подготовить перечень проектов для инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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