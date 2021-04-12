Москва, 12 апреля 2021, 10:05 — REGNUM Перечень инфраструктурных проектов с финансированием из Фонда национального благосостояния поручил разработать до 1 мая президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства дал поручение правительству с участием АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций». Поручение дано по итогам совещания по вопросам повышения инвестиционной активности 11 марта.
Ранее Министерство финансов России предложило предоставлять свободные средства из Фонда национального благосостояния, в том числе в акции и долговые обязательства российских компаний.
Читайте также: Минфин России подготовил правила инвестиций свободных средств ФНБ