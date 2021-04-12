Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Многокилометровая пробка образовалась на Октябрьской и Малоохтинской набережных Санкт-Петербурга из-за пожара в историческом здании завода «Невская мануфактура».

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Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», к 14:30 мск 12 апреля полуторакилометровый участок Октябрьской набережной от Володарского моста через Неву в сторону Малоохтинского проспекта (то есть, в сторону центра города) полностью перекрыт. Виной тому пожар в здании 50 по Октябрьской набережной, где находится завод «Невская мануфактура».

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«Перекрыли Октябрьскую набережную, от моста в сторону улицы Крыленко, стоит Народная (улица), (улица) Новосёлов», — сообщает очевидец в социальных сетях Галина К.

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