Москва, , 13:57 — REGNUM Технологический подход к стартапам следует встроить в российскую систему высшего образования, об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 12 апреля на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в Московском авиационном институте (МАИ).

«Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы. Стартапы и акселераторы должны быть рядом со студентами», — подчеркнул председатель правительства.

Мишустин отметил, что проработку возможностей создания школ стартапов и подходов, которые можно было бы инкорпорировать в университеты, он поручит главе Минобрнауки Валерию Фалькову. Кроме того, в образовательную программу следует включить подход инвестиционных компаний к оценке стартапов.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин также заявил о растущем престиже инженерной науки.

Читайте также: Мишустин: инженерные специальности будут нужны и престижны