Москва, , 13:51 — REGNUM И сейчас, и в будущем России будут нужны инженеры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 апреля в ходе встречи со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в Московском авиационном институте (МАИ).

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Мишустин отметил, что говорит пристрастно, так как сам имеет инженерное образование. Такое базовое образование, по его словам, позволяет работать где угодно, например, из «не самых лучших инженеров» получаются хорошие финансисты и экономисты, но никогда не происходит наоборот.

Некоторое время назад инженерные профессии были не в почёте, напомнил он. «Но без сомнения, сегодня престиж инженерной науки совершенно другой», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин в МАИ рассказал также, что мальчишкой мечтал стать космонавтом или иметь какое-либо отношение к космосу. Глава российского правительства в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации «инженер-системотехник».

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