Пекин, 12 апреля 2021, 13:53 — REGNUM В сети появились фотографии модернизированного купе-кроссовера Haval F7x, который выйдет на рынок в нынешнем году. Изображения авто размещены на сайте патентного ведомства Китая.

Обновлённый Haval F7x
Обновлённый Haval F7x
База патентного ведомства КНР

Дизайн новинки отличается от нынешней версии авто более габаритной радиаторной решёткой с двумя «клыками» под фарами, иной конфигурацией бампера и противотуманных фар. Также стала шире полоса дневных ходовых огней.

Длина и высота обновлённой модели выросли на пять миллиметров — до 4691 мм и 1660 мм соответственно.

В движение машину приводит бензиновый 1,5-литровый силовой агрегат производительностью 150 л. с. Кроме того, в моторной линейке присутствует двухлитровый «движок» максимальной мощностью 224 л. с. Оба двигателя сочетаются с «роботом» с двумя сцеплениями.

Ранее стало известно, что во втором полугодии 2021 года на российском рынке появится кроссовер Haval Jolion. Сборка модели будет осуществляться на российском заводе Haval в Тульской области на территории индустриального парка «Узловая».

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