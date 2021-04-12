Пекин, , 13:53 — REGNUM В сети появились фотографии модернизированного купе-кроссовера Haval F7x, который выйдет на рынок в нынешнем году. Изображения авто размещены на сайте патентного ведомства Китая.

Обновлённый Haval F7x База патентного ведомства КНР

Дизайн новинки отличается от нынешней версии авто более габаритной радиаторной решёткой с двумя «клыками» под фарами, иной конфигурацией бампера и противотуманных фар. Также стала шире полоса дневных ходовых огней.

Длина и высота обновлённой модели выросли на пять миллиметров — до 4691 мм и 1660 мм соответственно.

В движение машину приводит бензиновый 1,5-литровый силовой агрегат производительностью 150 л. с. Кроме того, в моторной линейке присутствует двухлитровый «движок» максимальной мощностью 224 л. с. Оба двигателя сочетаются с «роботом» с двумя сцеплениями.

Ранее стало известно, что во втором полугодии 2021 года на российском рынке появится кроссовер Haval Jolion. Сборка модели будет осуществляться на российском заводе Haval в Тульской области на территории индустриального парка «Узловая».

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