Москва, , 09:50 — REGNUM Компания Haval представит на авторынке России в марте 2021 года рестайлинговый рамный внедорожник H9. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В России будут продаваться три комплектации обновленной модели — Comfort, Elite и Premium. Стоимость новинки составляет от 2 620 000 до 2 990 000 рублей.

Начальная комплектация кроссовера будет пятиместной, а остальные версии — семиместные. Выпускаться модель будет на предприятии китайской компании в Тульской области.

Автопроизводитель уменьшил мощность бензинового агрегата обновленного H9 с 245 до 218 л. с. для того, чтобы двигатель модели соответствовал экологическому стандарту «Евро-6». При этом крутящий момент был увеличен с 350 до 380 Нм. Новый Haval H9 оснащен приводом 4×4, а в качестве трансмиссии стоит восьмиступенчатый «автомат», выпущенный компанией ZF.

Ранее стало известно, что Haval подал в России заявку на сертификацию нового кроссовера Jolion.

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