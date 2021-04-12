Москва, , 13:43 — REGNUM С учетом госкомпаний государство в России — главный инвестор. При этом Россия — самая большая страна по размеру территории в мире. Однако Арктика и Восточная Сибирь еще плохо освоены, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Частный бизнес всегда ориентируется на прибыль, в любой инвестиционный проект закладываются нормы рентабельности инвестиций, активов и собственного капитала.

И без государственных инвестиций в инфраструктуру, которой потом будут пользоваться все субъекты экономики и компании и граждане, развитие многих территорий невозможно.

Из-за санкций ведущие российские государственные компании, такие как Газпром и «Роснефть», испытывают трудности в рефинансировании долгов. Есть вероятность, что санкции усилятся.

Поэтому было бы неплохо рассмотреть эмиссию привилегированных акций этих компаний в пользу ФНБ. Это был бы аналог «вечных» бондов. Дивиденд в четко прописанной сумме в рублях.

Доходность немного выше, чем у ОФЗ. При необходимости их можно будет продать на Мосбирже. Уже сейчас ФНБ владеет акциями «Сбера» и «Аэрофлота».

Ну и в заключение стоит напомнить, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля составил 13 трлн 802,12 млрд руб., или 11,9% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $182,32 млрд.

За март его объем увеличился на 250,07 млрд руб. Сумма значительная. Было бы правильно прекратить покупку валюты в рамках бюджетного правила, тем самым допустить некоторое укрепление курса рубля», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень инфраструктурных проектов с финансированием из Фонда национального благосостояния (ФНБ) поручил разработать до 1 мая президент России Владимир Путин.

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