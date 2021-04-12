Москва, , 13:07 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, рубль открылся гэпом вниз против доллара и евро, но тут же перешел к росту и закрыл утренний разрыв, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«При этом перспективы более существенного укрепления выглядят туманно, особенно учитывая преобладающий негатив на зарубежных площадках.

Инвесторы не проявляют интереса к риску, опасаясь дальнейшего усугубления эпидемиологической обстановки и возобновления роста доходности облигаций в случае выхода сильных данных по инфляции в США.

После подъема в район 77,60 руб., пара доллар/рубль скорректировалась, но пока удерживается над уровнем 77 руб., который теперь выступает в роли ближайшего ориентира.

Давление на российскую валюту несколько ослабло, поскольку за минувшие выходные с геополитического фронта не поступало свежих плохих новостей. Но угроза санкций никуда не исчезла, а значит, и о полноценном возвращении привлекательности рубля речи не идет.

Более того, риски нового обвала остаются высокими, и угроза роста до уровня 80 руб. сохраняется. При реализации такого сценария достижение этого рубежа с большой долей вероятности станет сигналом к действию для Банка России, который пойдет на валютные интервенции.

В ближайшей перспективе российская валюта может предпринять новые попытки роста, в том числе на фоне недавнего скачка нефти — после первоначальной просадки, в ходе недавних торгов Brent отыграла утренние потери и готовится выйти в плюс.

Однако в случае с черным золотом бычий потенциал тоже ограничен попросту ввиду отсутствия значимых драйверов, которые могли бы протолкнуть фьючерсы выше ключевой двадцатидневной скользящей средней.

В случае с евро, который опустился ниже уровней закрытия пятницы, риск нового тестирования уровня 92 руб. остается высоким», — считает эксперт.

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