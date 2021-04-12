Москва, , 10:30 — REGNUM Доллар в начале недели 12 апреля продолжает эмоциональное ралли по отношению к рублю. Курс вновь тестирует максимумы года на подходе к 78 рублям, заявил корреспонденту ИА REGNUMглавный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Сохраняются негативные для российской валюты факторы. Напряжение вокруг Донбасса не стихает, концентрация вооружений продолжается.

Усиливает пессимизм то, что пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что новые антироссийские санкции могут быть обнародованы уже на текущей неделе.

Кроме того, снижаются нефтяные цены, баррель Brent подешевел в понедельник, вновь опустившись ниже $63. На котировки давит усиление пандемии в Азии, прежде всего в Индии, а также перспективы снятия эмбарго США на поставки иранской нефти.

Азиатские фондовые индексы закономерно открывают неделю в «красной зоне», что также негативно для рисковых активов и, в частности, рубля. Несколько подрастает доллар и на валютном рынке в целом на фоне повышения доходности американских гособлигаций.

В таких условиях удивительно не то, что рубль слабеет, а то, что он слабеет достаточно сдержанно. Это вызвано тем, что на максимумах цены инвесторы осторожны без новых дополнительных сильных драйверов.

Сегодня, 12 апреля, вряд ли их можно ожидать. Важные события не запланированы. Наиболее вероятный диапазон на день — 77,30−78,10 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению