Сеул, 12 апреля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение продолжить вакцинацию препаратом британо-шведской компании AstraZeneca всех граждан, кроме лиц в возрасте до 30 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, данное решение принято 12 апреля в связи с тем, что польза от вакцинации для лиц моложе 30 лет менее значительна по сравнению с риском тромбоза, который может быть вызван вакцинацией.

В управлении подчеркнули, что в план вакцинации пожилых людей старше 75 лет препаратом американской компании Pfizer никаких изменений вносится не будет.

Напомним, что за минувшие сутки вакцинацию в Южной Корее прошли 305 человек. В общей сложности в стране вакцинировались 1 157 255 человек.

Прививку препаратом AstraZeneca получили 916 780 человек, а препаратом Pfizer — 240 475 человек.