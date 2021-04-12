Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM По итогам марта 2021 года на авторынке Санкт-Петербурга было продано 7763 авто иностранных марок — на 18,8% меньше, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего жители Санкт-Петербурга в прошлом месяце купили 8734 новых автомобиля, что на 17% меньше по сравнению с мартом прошлого года. Среди проданных за отчетный период машин были 20 985 автомобилей отечественных марок. Отмечается, что продажи российских машин сократились на 7,8% в годовом сравнении.

В прошлом месяце в Санкт-Петербурге дилеры реализовали 421 машину Hyundai Creta (-9,5%), 351 модель Volkswagen Tiguan (-15,6%), 343 Kia Rio (-16,7%), а также 328 моделей Renault Logan (+228%) и 319 единиц Hyundai Solaris (+15%).

Кроме того, жители Северной столицы купили в марте 305 автомобилей Volkswagen Polo (-42%), 255 штук KIA K5, 252 авто Lada Vesta (-17,6%), 241 Lada Largus (-5,5%) и 231 кроссовер Toyota RAV4 (-18,7%).

Напомним, в Москве в марте 2021 года было продано 18 592 авто — на 24% меньше легковых машин, чем за тот же период 2020 года.

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