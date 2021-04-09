Москва, , 08:58 — REGNUM По итогам января-марта 2021 года продажи автомобилей массового сегмента в России сократились на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Так, за первые три месяца текущего года на российском авторынке было продано 332,7 тыс. машин массового сегмента. При этом у 12 марок, представленных в России, была зафиксирована положительная динамика продаж.

Больше всего за отчетный период выросли продажи компании Opel (в 13,5 раза). Отмечается, что связано это с низкой базой прошлого года, когда было реализовано всего 20 машин немецкой марки (271 ед. в первом квартале 2021 года).

Продажи машин Chery в январе-марте 2021 года выросли в годовом сравнении в 3,7 раза, реализация моделей Haval возросла на 62%, у FAW рост на 53,4%, у Geely — на 41,5%. Кроме того, положительная динамика наблюдалась у компании Peugeot (+54,8%).

В первом квартале 2021 года в России была зафиксирована отрицательная динамика продажи у 13 из 25, представленных в стране марок. Наибольший спад произошёл у компаний Lifan (-46,9%), Isuzu (-46,4%) и Mitsubishi (-44,6%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте 2021 года в России было реализовано 8180 новых китайских автомобилей, что на 87% больше по сравнению с мартом прошлого года.

Читайте также: Обнародованы сроки премьеры Haval Jolion в России