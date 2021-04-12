Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Петербурге за истекшие сутки выявили 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 12 апреля в федеральном оперштабе. Это на 12 случаев больше, чем было сутками ранее. Вместе с этим возросла и суточная смертность от COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

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В последние дни суточная выявляемость новых случаев болезни в Петербурге трижды опускалась ниже отметки в 700 случаев в сутки, но затем вновь превышала этот уровень. В целом число новых случаев сейчас примерно равно тому, что наблюдалось в 20-х числах октября 2020 года, во время подъема второй волны эпидемии. Только сейчас эти цифры характеризуют не подъем, а спад заболеваемости.

Смертность от ковида в Петербурге остаётся высокой: за последние сутки подтверждено 34 летальных исхода, что на 15 случаев больше, чем за предыдущий день. Примерно такие же цифры смертности фиксировались в будние дни на прошлой неделе.

Нарастающим итогом в Петербурге с начала пандемии выявлено 403 088 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Выздоровели 357 829 человек, в том числе 252 пациента выписаны за последние сутки. От COVID-19 как основной причины смерти скончались 12 635 человек. Летальность болезни в Северной столице — 3,13%