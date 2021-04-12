Москва, , 11:12 — REGNUM Федеральная налоговая службе (ФНС) России будет проводить мониторинг инвестиционной активности крупнейших российских компаний. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности, сообщается на сайте Кремля.

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Уточняется, что при осуществлении мониторинга будут учитываться такие показатели деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объём средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также предоставляемые налоговые льготы.

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Первый доклад о проделанной работе необходимо представить до 15 сентября. Далее отчёты ФАС будет представлять ежеквартально.