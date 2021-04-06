Москва, , 03:29 — REGNUM По итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 10 марта, президент РФ Владимир Путин поручил проверить целесообразность предоставления льгот инвесторам, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Кремля.

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Правительство проверит целесообразность предоставления налоговых льгот и иных преференций, которыми пользуются резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, а также инвесторы, реализующие проекты комплексного развития территории жилой застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что создание территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток окупило себя.