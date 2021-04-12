Москва, 12 апреля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 8320 случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

(сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Новые носители вируса обнаружены в 83 регионах страны. Больше всего случаев в Москве (1833), Санкт-Петербурге (706), Подмосковье (569), а также в Ростовской (238) и Нижегородской (212) областях.

Всего в России, как рассказали в штабе, выявили 4 649 710 случаев заражения коронавирусом.

Также за сутки выздоровели 6656 ковид-пациентов, умерли от коронавирусной инфекции 277 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 102 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии.