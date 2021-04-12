Москва, , 10:36 — REGNUM Нефть слегка подешевела по итогам торгов 9 апреля и остается под давлением в начале новой недели 12 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«При этом котировки продолжают торговаться в пределах тесного диапазона, находясь в режиме консолидации и ожидая свежих катализаторов.

Попытки пробоя уровня $63 за баррель продолжают привлекать продавцов, препятствуя тестированию двадцатидневной скользящей средней.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса через призму пандемии. С одной стороны, потребление должно увеличиться с наступлением сезонного фактора, а также по мере дальнейшего отступления эпидемии, в том числе за счет вакцинации.

С другой стороны, признаки третьей волны пандемии в ряде стран Европы, а теперь и Азии, заставляют игроков сомневаться в достаточном росте спроса для сбалансирования рынка, учитывая наращивание добычи ОПЕК+ с мая.

Несмотря на текущую консолидацию в боковом канале, понижательные риски для Brent все же преобладают. На этой неделе помимо традиционной статистики от API и минэнерго США внимание привлекут ежемесячные отчеты от МЭА и ОПЕК, которые могут вытолкнуть фьючерсы из диапазона в том или ином направлении.

В случае развития медвежьего импульса под угрозу попадет целостность уровня $60 за баррель», — считает эксперт.

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