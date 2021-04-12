Москва, , 08:20 — REGNUM По итогам дня 9 апреля нефть марки Brent подешевела на 0,41%, до $63,01. Цена длительное время находится в торговом диапазоне, который сузился до $61,50−63,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Участники рынка заняли выжидательную позицию, чтобы получить больше информации по восстановлению мировой экономики.

Понижательное давление на рынок продолжает оказывать решение ОПЕК+ увеличить поставки нефти на 2 млн баррелей в день в период с мая по июль, а также накрывшая третья волна коронавируса многие страны.

Альянс, принимая такое решение опирался на то, что во втором квартале восстановление мировой экономика наберёт обороты, повысив спрос на энергоресурсы.

Трейдеры также следят за ядерными переговорами между США и Ираном, чтобы не пропустить возвращения на рынок иранской нефти.

Прогресс в переговорах есть. Тегеран ожидает снятия санкций с экспорта нефти. CША не готовы снять все санкции с Ирана даже при возвращении к СВПД, заявили в госдепе. Стороны соберутся на этой неделе.

Сегодня, 12 апреля, на торгах Азии нефть марки Brent стоит $63. Пружина сжалась. Такое ощущение, что сейчас любая новость может нарушить баланс на рынке и вызвать резкие ценовые колебания, чтобы расширить торговый диапазон.

Повышение цены до $65,50 станет положительным сигналом для покупателей. Падение до $61,55 наоборот вызовет волнения у покупателей, так как оно может спровоцировать их на закрытие длинных позиций.

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