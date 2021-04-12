Москва, , 08:16 — REGNUM Несмотря на консолидацию цен на нефть, рубль 9 апреля сдал позиции перед выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Давление на нацвалюту усилилось из-за рассмотрения США отправить свои корабли Военно-морского флота в Черное море.

По итогам торгов рубль подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 77,39 руб., евро/рубль — на 0,64%, до 92,14 руб., фунт/рубль — на 0,29%, до 106,30 руб.

Сегодня, 12 апреля, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $63,03 за баррель. Индекс доллара возобновил рост. Торги на Мосбирже по доллару открылись ростом до 77,63 руб. За один евро дают 92,29 руб.

В центре внимания валютных спекулянтов остается ситуация в Донбассе. Она напряженная и если обострится в ближайшие дни, то на горизонте замаячат два целевых уровня 93 и 105 руб.

Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Корабли пройдут 14 и 15 апреля через пролив Босфор и будут находиться там до 4 и 5 мая.

Трейдеры не торопятся покупать рубль. Чтобы нивелировать риски военного конфликта в Донбассе, цене нужно закрепиться ниже 76,00 руб.

В России приближается налоговый период за первый квартал. Он должен удержать пару доллар/рубль ниже 78 рублей.

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