Новосибирск, 12 апреля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Осуждённые исправительной колонии №12 ГУФСИН России по Новосибирской области подготовили мультфильм ко Дню космонавтики. Для его съёмок они изготовили из пластилина и картона модель космического корабля «Восток 1» и космодрома Байконур.

54.fsin.gov.ru Мультфильм, подготовленный осуждёнными ко Дню космонавтики

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«На данный мультфильм ушло более 1 тысячи кадров, некоторые приходилось переснимать. Но осуждённые не остановились на достигнутом и смонтировали фильм», — уточнили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

Кроме того, в исправительной колонии №12 прошёл конкурс на лучшую стенгазету к Дню космонавтики.