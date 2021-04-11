Вашингтон, 11 апреля, 2021, 21:33 — ИА Регнум.

Соединенные Штаты в ближайшее время столкнутся с ситуацией, при которой у Пентагона на вооружении будут устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты, пишет эксперт ПитерХьюсси дляNational Interest.

U.S. Air Force Пуск ракеты Minuteman III

Хьюсси раскритиковал сторонников программы по продлению срока службы ракетMinuteman III, указав на необходимость реализации проекта по созданию новых ядерных ракет. По его словам, данные ракеты уже модернизировали в конце 90-х и начале 2000-х годов, чтобы увеличить срок эксплуатации до 2030 года.

Как считает эксперт, в США требуется улучшение всей системы, связанной с межконтинентальными баллистическими ракетами, тогда как «более дешевая» программа по увеличению срока эксплуатацииMinuteman III не учитывает затраты на эти важные компоненты.

Ряд представителей командования Вооруженных сил США также отметил, что если ВС страны не модернизировать, то действующая система межконтинентальных баллистических ракет буквально заржавеет.

Напомним, ранее The National Interest со ссылкой на экспертов сообщил, что Вооруженные сил Российской Федерации обладают рядом серьёзных вооружений, которые вызовут серьёзные проблемы у вооружённых сил Украины.

По данным издания, в ближайшее время на территории Донбасса может развернуться полномасштабный военный конфликт. При этом эксперты не исключили, что боестолкновения достигнут российских границ.

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