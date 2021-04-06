Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Регулярные учения, в ходе которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав, проводят военно-воздушные силы (ВВС) США. Об этом 6 апреля пишет в своей статье обозреватель издания National Interest (NI) Крис Осборн.

По информации обозревателя NI, во время военных учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, т. н. «красной командой», которая имеет передовые средства ПВО и высокотехнологичные самолеты пятого поколения.

Как считает Осборн, ВВС США с помощью данных учений ведут подготовку к третьей мировой войне.

При этом, согласно докладу американских ВВС, целью данных учений является подготовка к «многодоменной» войне.

«Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», — указывается в документе.

Вместе с тем, обозреватель отмечает, что в случае возникновения угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника для ВВС США становится более сложной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство ВВС США приняло решение разобрать на запчасти самолеты, до того используемые для наблюдательных полетов над Россией по условиям международного Договора по открытому небу (ДОН).