Москва, , 20:08 — REGNUM Первый в истории человечества покоритель космоса советский космонавт Юрий Гагарин очень любил спорт, об этом рассказала его старшая дочь Елена Гагарина — генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль».

«Юрий Алексеевич с детских лет очень любил спорт, всегда занимался многими видами спорта, разными видами спорта. И самая большая любовь его была — баскетбол», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, Гагарин также любил играть в хоккей и часто с друзьями уходил играть поздно вечером или ночью, чтобы отдохнуть от забот. Кроме того, он очень любил ходить на охоту и рыбалку.

Как сообщало ИА REGNUM, три четверти жителей России (76%), принявших участие в опросе сервиса SuperJob, считают, что наибольшие успехи отечественная космонавтика демонстрировала во времена Сергея Королёва и Юрия Гагарина.

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