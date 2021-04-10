Энгельс, Саратовская область, , 14:13 — REGNUM На месте приземления советского космонавта Юрия Гагарина, являющегося первым в истории покорителем космоса, в Саратовской области на расстоянии 16 км от Энгельса открылся Парк покорителей космоса имени первого в мире космонавта. Об этом 10 апреля сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (партия «Единая Россия»).

«На месте приземления первого космонавта планеты — в 16 км от Энгельса — открылся Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Для жителей моей родной Саратовской области это большое событие», — говорится в сообщении спикера российского парламента в его Телеграм-канале.

При этом он отметил, что создание данного парка поддержал Президент России Владимир Путин и добавил, что данный проект был создан при государственно-частном партнерстве

Также, как указал Володин, создание данного парка позволит «приумножить знания и сохранить память об истории космоса и людях», которые ее написали.

Кроме того, спикер Госдумы России пригласил всех посетить Парк покорителей космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в День космонавтики, 12 апреля, президент России Владимир Путин поедет в Энгельс, где посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина.