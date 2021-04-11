Москва, , 16:51 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2021 году будет «постковидным», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно (послание) так или иначе будет постковидным. Потому что, ещё раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Песков отметил, что в послании речь, скорее всего, пойдет о предстоящем развитии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ежегодно обращается с посланием к Федеральному собранию. В 2021 году это мероприятие назначено на 21 апреля.

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