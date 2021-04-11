Анкара, , 16:34 — REGNUM Для решения противоречий между Российской Федерацией и Украиной усилия прилагают власти Турции. Об этом, как передает газета Milliyet, заявил 11 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о проведенной накануне в Стамбуле встрече с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) прилагаем усилия в этом направлении», — сказал Эрдогана.

По его словам, существующие разногласия Москва и Киев должны урегулировать как можно скорее мирным путем.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил в Стамбуле, что поддержка официальной Анкары в вопросе обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины крайне важна для Киева.

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