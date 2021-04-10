Стамбул, Турция, , 22:59 — REGNUM Для властей Украины крайне важна поддержка официальной Анкары в вопросе обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля в Стамбуле на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам президента Украины, неизменность позиции Анкары по данному вопросу он «рад был услышать от турецкого лидера».

»Позиции Киева и Анкары в вопросе реакции на угрозы схожи», — сказал Зеленский.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.

Читайте также: Встреча президентов Турции и Украины завершилась в Стамбуле