Ереван, 11 апреля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Армении за сутки подтвердили 650 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

Медицинская маска. Анна Рыжкова ИА REGNUM

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202 817 случаев заражения подтвердили в республике с начала пандемии, 181 963 инфицированных выздоровели (783 за сутки), 3735 — скончались (15 человек за сутки). 16 167 человек на данный момент получают лечение.

С начала пандемии в республике провели 902 716 тестирований на SARS-CoV-2, 3426 из них — в минувшие сутки.