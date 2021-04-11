Минск, 11 апреля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

xinhuanet.com Медработник прививает местного жителя китайской вакциной от COVID-19 в 39-й поликлинике. Минск

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336 038 инфицированных зарегистрировали в республике с начала пандемии, 326 487 из них выздоровели (1379 за сутки), 2354 — умерли от осложнений, вызванных COVID-19 (за сутки умерли десять человек).

«За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 537 тестов. Всего в стране проведено 5 млн. 553 тыс. 937 тестов», — говорится в сообщении.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике выявили более 1,4 тыс. инфицированных коронавирусной инфекцией.