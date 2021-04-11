Москва, 11 апреля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что прогноз о резком росте уровня заражения коронавирусом в России в середине апреля является необоснованным. Об этом Гинцбург заявил журналистам сегодня, 11 апреля.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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Напомним, что ранее эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе некоей математической модели просчитали, что даже с учетом соблюдения гражданами России всех установленных санитарных норм суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России к 15 апреля может возрасти вдвое — до более чем 15 тысяч случаев.

Гинцбург считает, что этот прогноз по меньшей мере вызывает сомнения.

«Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание», — сказал Гинцбург.

Стоит отметить, что ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что к концу мая в России уровень заражения коронавирусом может сохраниться или даже снизиться, если темпы вакцинации будут ускорены, а граждане будут строго соблюдать установленные санитарные меры.

Стоит отметить, что сейчас суточный прирост числа случаев заражения в России в последние недели колеблется на уровне 8—9 тысяч случаев.