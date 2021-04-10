Москва, , 22:08 — REGNUM Московский ЦСКА на своей площадке уступил санкт-петербургскому СКА в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, завершившаяся в третьем овертайме со счетом 3:2, прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

В составе хозяев площадки шайбы забросили Максим Мамин и Брендэн Лайпсик. У гостей голевыми действиями отметились Василий Подколзин (дубль) и Кирилл Марченко.

Таким образом, в серии до четырех побед московский ЦСКА ведет со счетом 3:2.

12 апреля в Санкт-Петербурге пройдет шестой матч между этими командами.

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