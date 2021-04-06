Москва, , 22:34 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, петербургский СКА принял на своем льду столичный ЦСКА в рамках третьего матча серии финала плей-офф Западной конференции. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Счет встречи был открыт уже на второй минуте, когда нападающий СКА Евгений Тимкин отличился с передачи Владислава Каменева.

Во втором периоде ЦСКА ответил тремя голами. Антон Слепышев реализовал численное большинство на 24-й минуте матча, сравняв счет. Спустя две минуты Максим Мамин вывел «армейцев» в лидеры. А ближе к середине 20-минутки Максим Шалунов удвоил преимущество ЦСКА в счете.

В третьем периоде СКА удалось сократить свое отставание с помощью гола Игоря Ожиганова. Однако под занавес игры хозяева пропустили еще две шайбы — обе в пустые ворота. Их забросили Мэт Робинсон и Константин Окулов.

Таким образом, ЦСКА выиграл третий матч в серии к ряду и остановился в шаге от финала Кубка Гагарина. Счет противостояния — 3:0 в пользу «москвичей».