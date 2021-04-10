Минск, , 20:43 — REGNUM Нежелание официального Киева соблюдать Минские соглашения демонстрирует высказывание главы делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука. Об этом 10 апреля в интервью программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь-1» заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Макей отметил, что для него «смехотворно» предложение представителя Украины, который призвал провести заседание трехсторонней контактной группы в «нейтральной» Польше.

«Эта его (Леонида Кравчука — прим. ИА REGNUM) фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого», — отметил глава белорусского МИД.

По его словам, «во всем мире не сыскать» более «нейтральной» страны, чем Польша.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что новым местом проведения переговоров в рамках ТКГ по Донбассу могла бы стать Польша.

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